Зеленский подписал два санкционных пакета, в том числе против причастных к авиации РФ

Под санкции попали коллаборанты и около 150 субъектов, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций Совета нацбезопасности и обороны против коллаборантов, а также против юридических и физических лиц, связанных с российской авиационной инфраструктурой. Об этом он объявил в вечернем видеообращении.

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Он сообщил, что речь идет о почти 150 субъектах, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Еще один пакет санкций – против коллаборантов, "выбравших работать на зло, на войну".

"И задача для всех представителей Украины – делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми", – заявил президент.

На момент публикации новости соответствующие указы не опубликованы на сайте Офиса президента.

По состоянию на начало июня 2024 года в собственность Украины перешли 58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам.

22 августа СНБО внес изменения в санкции против владельца Юнигран (один из крупнейших производителей щебня в Украине) Игоря Наумца и гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую перерегистрировали активы предпринимателя в начале 2023 года.

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