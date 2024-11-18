Зеленський після Покровська приїхав до Куп'янська - відео
Президент Володимир Зеленський повідомив, що після відвідування Покровська на Донеччині прибув до Куп'янська у Харківській області. Там він привітав військових з Днем сержанта і відзначив нагородами найкращих бійців.
"Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів", - заявив Зеленський.
Глава держави повідомив, що відзначив державними нагородами військових, які проявили себе у боях. Він також заслухав доповіді командирів щодо оперативної ситуації, а також обговорив безпекові та соціальні питання на Донеччині та Харківщині.
Зеленський наголосив, що українські сили продовжують утримувати свої позиції, та висловив подяку воїнам за їхню службу.
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