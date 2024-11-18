Зеленский после Покровска приехал в Купянск - видео

Президент заслушал доклады командиров по оперативной ситуации, а также обсудил вопросы безопасности в Донецкой и Харьковской областях

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после посещения Покровска в Донецкой области прибыл в Купянск в Харьковской области. Там он поздравил военных с Днем сержанта и отметил наградами лучших бойцов.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – как раз воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений", – заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что отметил государственными наградами военных, проявивших себя в боях. Он также заслушал доклады командиров по оперативной ситуации, а также обсудил вопросы безопасности и социальные вопросы в Донецкой и Харьковской областях.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и выразил благодарность воинам за их службу.