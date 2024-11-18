Зеленский после Покровска приехал в Купянск - видео
Президент Владимир Зеленский сообщил, что после посещения Покровска в Донецкой области прибыл в Купянск в Харьковской области. Там он поздравил военных с Днем сержанта и отметил наградами лучших бойцов.
"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – как раз воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений", – заявил Зеленский.
Глава государства сообщил, что отметил государственными наградами военных, проявивших себя в боях. Он также заслушал доклады командиров по оперативной ситуации, а также обсудил вопросы безопасности и социальные вопросы в Донецкой и Харьковской областях.
Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и выразил благодарность воинам за их службу.
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- В Харьковской области усилили эвакуацию из Боровской общины.
- Скорее всего, россиянам приказали достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1 ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр.