Зеленський та Сунак пояснили зміст безпекової угоди. У ній три компоненти

Зеленський сказав, що ця угода – "формалізоване зобов’язання наших партнерів" у разі повторного нападу РФ

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак на спільній пресконференції розповіли про значення двосторонньої безпекової угоди, яку політики підписали раніше.

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"Перше, що загалом робить ця угода, – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною", – почав Сунак.

За його словами, угода містить ще один компонент, який має захистити Україну від можливого повторного нападу Росії після закінчення нинішньої війни.

"У разі, якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння для захисту на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання", – пояснив британський прем'єр.

Зеленський додав, що ця угода – "формалізоване зобов’язання наших партнерів" у разі повторного нападу РФ.

"Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою. Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ", – резюмував глава держави.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України до НАТО. Сунак підписав її з Зеленським під час візиту до Києва.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Дивіться відео з підписання.