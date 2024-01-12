Зеленский и Сунак объяснили содержание соглашения безопасности. В нем три компонента

Зеленский сказал, что это соглашение – "формализованное обязательство наших партнеров" в случае повторного нападения РФ

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции рассказали о значении двустороннего соглашения о безопасности, которое политики подписали ранее.

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"Первое, что в целом делает это соглашение, – оно формализует те договоренности безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся с Украиной", – начал Сунак.

По его словам, соглашение содержит еще один компонент, который должен оградить Украину от возможного повторного нападения России после окончания нынешней войны.

"В случае, если Россия снова нападает, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку безопасности, современное вооружение для защиты на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – объяснил британский премьер.

Зеленский добавил, что это соглашение – "формализованное обязательство наших партнеров" в случае повторного нападения РФ.

"Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрено соответствующее время, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами согласно этому соглашению. Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – резюмировал глава государства.

Срок действия соглашения – 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Сунак подписал ее с Зеленским во время визита в Киев.

Договор стал первым в сфере соглашений по безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Смотрите видео с подписания.