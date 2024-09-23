Зеленський у США отримав нагороду The Golden Plate Award: кому її вручають – відео
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Про це він повідомив у соцмережах.

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За словами президента, упродовж 60 років цією нагородою відзначають за внесок у розвиток людства, а також "за винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи".

"Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", – заявив Зеленський на сцені.

Він наголосив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у російсько-українській війні, і Україна "не має багато часу" на зволікання від союзників.

"Ми маємо визначити зараз, яким буде результат. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими", – підсумував глава держави.

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