Зеленский в США получил награду The Golden Plate Award: кому ее вручают – видео
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, получил награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award. Об этом он сообщил в соцсетях.

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По словам президента, на протяжении 60 лет этой наградой отмечают вклад в развитие человечества, а также "за изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы".

"Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне – свобода, а на другой – все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", – заявил Зеленский на сцене .

Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев будут решающими в российско-украинской войне, и у Украины "не много времени" на промедление от союзников.

"Мы должны определить сейчас, каким будет результат. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть быстрее", – подытожил глава государства.

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