Times: Курская область – часть плана победы Зеленского. Всего в нем четыре пункта

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Дальнейшее продвижение украинских военных в Курской области входит в план победы президента Владимира Зеленского, который он намерен представить американскому лидеру Джо Байдену уже на этой неделе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на анонимных западных дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Согласно информации издания, полученной от собеседников, план Зеленского может состоять из четырех ключевых пунктов. Первый – это запрос на гарантии безопасности от Запада по типу пакта о взаимной обороне, который был заключен в рамках членства в НАТО.

Второй пункт, по информации источников, может включать продолжение наступления ВСУ в Курской области. Украина таким образом, по их словам, хочет добиться "территориального козыря".

Третий пункт плана может включать в себя запрос на конкретные виды современного вооружения, а четвертый – международную финансовую помощь, передает The Times.

При этом дипломат одной из стран НАТО отметил, что Байден вряд ли объявит о разрешении использовать ракеты большой дальности Storm Shadow и другие по территории РФ. Это требование, по его словам, стало предметом интенсивных спекуляций.

"Это действительно британо-американское решение. Но уровень угрозы со стороны россиян и Путина никогда не был столь сильным. И главная проблема в том, что мы не знаем, где проходят настоящие красные линии", — сказал он.

Сам Зеленский неоднократно заявлял, что сперва покажет мирный план Байдену, а также кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис.

5 сентября Зеленский рассказал, что бои в Курской области – это часть плана победы. Он добавил, что план будет реализован не зависимо от желаний России.

13 сентября президент Украины заявил, что мирный план "поставит войну на курс к миру".

17 сентября посол США при ООН заявила, что уже ознакомлена с планом Зеленского и отметила, что он "может работать".

20 сентября глава государства раскрыл сроки принятия мирного плана. По его словам, союзники должны принять ряд решений в октябре-декабре текущего года.

Читайте также: Мирный план не должен быть навязан Украине извне – Салливан