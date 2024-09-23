Times: Курська область – частина плану перемоги Зеленського. Загалом у ньому чотири пункти

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Подальше просування українських військових у Курській області входить до плану перемоги президента Володимира Зеленського, який він має намір представити американському лідеру Джо Байдену вже цього тижня. Про це повідомляє The Times з посиланням на анонімних західних дипломатів, знайомих із переговорами.

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Згідно з інформацією видання, отриманою від співрозмовників, план Зеленського може складатися із чотирьох ключових пунктів. Перший – це запит на гарантії безпеки від Заходу на кшталт пакту про взаємну оборону, який було укладено у межах членства в НАТО.

Другий пункт, за інформацією джерел, може передбачати продовження наступу ЗСУ у Курській області. Україна таким чином, за їхніми словами, хоче досягти "територіального козиря".

Третій пункт плану може містити запит на конкретні види сучасного озброєння, а четвертий – міжнародну фінансову допомогу, передає The Times.

Водночас дипломат однієї з країн НАТО зазначив, що Байден навряд чи оголосить про дозвіл використовувати ракети великої дальності Storm Shadow та інші по території РФ. Ця вимога, за його словами, стала предметом інтенсивних спекуляцій.

"Це справді британо-американське рішення. Але рівень загрози з боку росіян і Путіна ніколи не був таким сильним. І головна проблема в тому, що ми не знаємо, де проходять справжні червоні лінії", — сказав він.

Сам Зеленський неодноразово заявляв, що спершу покаже мирний план Байдену, а також кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Харріс.

5 вересня Зеленський розповів, що бої у Курській області – це частина плану перемоги. Він додав, що план буде реалізовано незалежно від бажань Росії.

13 вересня президент України заявив, що мирний план "поставить війну на курс до миру".

17 вересня посол США при ООН заявила, що вже ознайомлена із планом Зеленського і зазначила, що він "може працювати".

20 вересня глава держави розкрив терміни ухвалення мирного плану. За його словами, союзники мають ухвалити низку рішень у жовтні-грудні поточного року.

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