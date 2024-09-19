Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії, Ірану та Китаю

Обмеження запроваджено терміном на 10 років

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 19 вересня, президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки й оборони щодо впровадження нових санкцій. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

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Ними глава держави запровадив обмеження проти низки фізичних та юридичних осіб Росії, Ірану та Китаю.

Так, указом №638/2024 введено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на 10 років, а також проти 43 компаній цих країн. Зокрема, до санкційного списку потрапили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, Іранські авіалінії, низка науково-дослідних інститутів та підприємств РФ, а також компанії, зареєстровані в КНР.

Указом №639/2024 президент запровадив санкції проти двох російських підприємств – ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк"" і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

2 вересня Зеленський ввів санкції проти російської авіаційної галузі, а також проти колаборантів та суб’єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях.

10 вересня Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти Ірану у зв'язку з військовою підтримкою Росії.

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