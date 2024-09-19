Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц России, Ирана и Китая

Ограничения введены сроком на 10 лет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 19 сентября, президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны о внедрении новых санкций. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Ими глава государства ввел ограничения против ряда физических и юридических лиц России, Ирана и Китая.

Так, указом №638/2024 введены санкции против шести граждан РФ, Ирана и КНР сроком на 10 лет, а также против 43 компаний этих стран. В частности, в санкционный список попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, Иранские авиалинии, ряд научно-исследовательских институтов и предприятий РФ, а также компании, зарегистрированные в КНР.

Указом №639/2024 президент ввел санкции против двух российских предприятий – ООО "Завод судовой светотехники "Маяк"" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

2 сентября Зеленский ввел санкции против российской авиационной отрасли, а также против коллаборантов и субъектов, способствующих им на временно оккупированных территориях.

10 сентября Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана в связи с военной поддержкой России.

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