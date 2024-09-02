Зеленский ввел новые санкции против российской авиаотрасли и коллаборантов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поддержал новые пакеты санкций Совета национальной безопасности и обороны, касающиеся российской авиационной отрасли, а также против коллаборантов и субъектов, способствующих им на временно оккупированных территориях. Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 опубликованы на сайте Офиса президента.

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Как уточнил глава Офиса президента Андрей Ермак, под санкции попали компании, вовлеченные в обслуживание аэродромов совместного базирования Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности России, Росгвардии, на которых размещается военная авиация. Кроме этого, под санкции попали компании, которые транспортируют военную технику, боеприпасы, оборудование к линии боевого столкновения, а также импортируют подсанкционные товары, в частности оружие, компоненты для военно-промышленного комплекса агрессора из Ирана и КНДР.

Речь идет о 73 юридических лицах и 74 физических лицах. В частности, в санкционный список включены ООО "Домодедово Эрфилд", АО "Международный аэропорт "Внуково"", АО "Международный аэропорт "Нижний Новгород"", АО "Аэропорт Кольцово" и другие предприятия оккупантов, связанные с авиацией.

Также указом №601/2024 введены ограничения в отношении коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на ВОТ (всего 175 субъектов) и обновлены санкции против главаря оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Ему на 10 лет заблокированы активы, запрещены торговые операции, покупка земли и вывод капиталов за пределы Украины, он также лишен всех государственных наград.

1 сентября Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что подписал указы о введении санкций СНБО против коллаборантов, а также против юридических и физических лиц, связанных с российской авиационной инфраструктурой.

По состоянию на начало июня 2024 года в собственность Украины перешли 58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам.

22 августа СНБО внесло изменения в санкции против владельца Юнигран (один из крупнейших производителей щебня в Украине) Игоря Наумца и гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую перерегистрировали активы предпринимателя в начале 2023 года.

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