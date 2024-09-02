Зеленський запровадив нові санкції проти російської авіагалузі та колаборантів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтримав нові пакети санкцій Ради національної безпеки й оборони, які стосуються російської авіаційної галузі, а також проти колаборантів та суб’єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях. Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 оприлюднені на сайті Офісу президента.

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Як уточнив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, під санкції потрапили компанії, залучені до обслуговування аеродромів спільного базування Міністерства оборони РФ, Федеральної служби безпеки Росії, Росгвардії, на яких розміщується військова авіація. Окрім цього під санкції потрапили компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема зброю, компоненти для військово-промислово комплексу агресора з Ірану та КНДР.

Йдеться про 73 юридичні особи та 74 фізичні особи. Зокрема, до санкційного списку включені ТОВ "Домодєдово Ерфілд", АТ "Міжнародний аеропорт "Внуково"", АТ "Міжнародний аеропорт "Нижній Новгород", АТ "Аеропорт Кольцово" та інші підприємства окупантів, пов'язані з авіацією.

Також указом №601/2024 запроваджено обмеження щодо колаборантів, окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів), й оновлено санкції проти ватажка окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Йому на 10 років заблоковано активи, заборонено торговельні операції, купівлю землі та виведення капіталів за межі України, його також позбавлено всіх державних нагород.

1 вересня Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що підписав укази про введення санкцій РНБО проти колаборантів, а також проти юридичних і фізичних осіб, пов’язаних із російською авіаційною інфраструктурою.

Станом на початок червня 2024-го у власність України перейшли 58 компаній, що належали підсанкційним особам.

22 серпня РНБО внесла зміни до санкцій проти власника Юнігран (один з найбільших виробників щебеню в Україні) Ігоря Наумця та громадянки Великої Британії Елени Калпи, на яку перереєстрували активи підприємця на початку 2023 року.

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