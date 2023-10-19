Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Указом від 19 жовтня він ввів до складу нещодавно призначеного командувача Сил територіальної оборони.

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Указом президента зі складу Ставки виведено колишнього командувача ТрО Ігоря Танцюру та звільненого з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука.

Натомість до складу Ставки введено нового командувача Сил тероборони Анатолія Баргилевича.

25 серпня Кабмін звільнив Крука з посади голови ДСНС. Рішення про звільнення було ухвалене після завершення внутрішньої перевірки у службі. Цю перевірку розпочали після оголошення підозр працівникам ДСНС у справі катастрофи гелікоптера з керівництвом МВС.

9 жовтня Зеленський звільнив Танцюру і призначив на його місце Баргилевича. Це була вже друга ротація командувача ТрО за період повномасштабної війни.

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