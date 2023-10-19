Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Указом от 19 октября он ввел в состав недавно назначенного командующего Сил территориальной обороны.

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Указом президента из состава Ставки выведены бывший командующий ТрО Игорь Танцюру и уволенный с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

В состав Ставки введен новый командующий Сил теробороны Анатолий Баргилевич.

25 августа Кабмин уволил Крука с должности главы ГСЧС. Решение об увольнении было принято после завершения внутренней проверки в службе. Эту проверку начали после вручения подозрений работникам ГСЧС по делу крушения вертолета с руководством МВД.

9 октября Зеленский уволил Танцюру и назначил на его место Баргилевича. Это была уже вторая ротация командующего ТрО за период полномасштабной войны.

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