Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
19.10.2023, 22:06
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Указом от 19 октября он ввел в состав недавно назначенного командующего Сил территориальной обороны.
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Указом президента из состава Ставки выведены бывший командующий ТрО Игорь Танцюру и уволенный с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
В состав Ставки введен новый командующий Сил теробороны Анатолий Баргилевич.
- 25 августа Кабмин уволил Крука с должности главы ГСЧС. Решение об увольнении было принято после завершения внутренней проверки в службе. Эту проверку начали после вручения подозрений работникам ГСЧС по делу крушения вертолета с руководством МВД.
- 9 октября Зеленский уволил Танцюру и назначил на его место Баргилевича. Это была уже вторая ротация командующего ТрО за период полномасштабной войны.
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