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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 22:06
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Указом от 19 октября он ввел в состав недавно назначенного командующего Сил территориальной обороны.

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Указом президента из состава Ставки выведены бывший командующий ТрО Игорь Танцюру и уволенный с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

В состав Ставки введен новый командующий Сил теробороны Анатолий Баргилевич.

  • 25 августа Кабмин уволил Крука с должности главы ГСЧС. Решение об увольнении было принято после завершения внутренней проверки в службе. Эту проверку начали после вручения подозрений работникам ГСЧС по делу крушения вертолета с руководством МВД.
  • 9 октября Зеленский уволил Танцюру и назначил на его место Баргилевича. Это была уже вторая ротация командующего ТрО за период полномасштабной войны.
Оксана Житнюк
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ставкауказИгорь Танцюраанатолий баргилевич

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