Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії
24.11.2023, 22:05
Ілюстративне зображення (фото - Нацгвардія)
Президент Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії. Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті президента.
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Президент звільнив першого заступника командувача Нацгвардії Володимира Кондратюка, а також заступників Олександра Набока, Олега Сахона та Миколу Миколенка.
Замість них призначено:
– першим заступником командувача Нацгвардії – Вадима Гладкова,
- заступниками – Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.
- 8 липня 2023 року Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії героя України Олександра Півненка.
- 19 листопада замість Тетяни Остащенко новим командувачем Медичних сил ЗСУ призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.
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