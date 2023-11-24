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Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 22:05
Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії - Фото
Ілюстративне зображення (фото - Нацгвардія)

Президент Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії. Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті президента.

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Президент звільнив першого заступника командувача Нацгвардії Володимира Кондратюка, а також заступників Олександра Набока, Олега Сахона та Миколу Миколенка.

Замість них призначено:

– першим заступником командувача Нацгвардії – Вадима Гладкова,

- заступниками – Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.

Сергій Бережний
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