UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 22:05
Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией - Фото
Иллюстративное изображение (фото - Нацгвардия)

Президент Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Президент уволил первого заместителя командующего Нацгвардией Владимира Кондратюка, а также заместителей Александра Набоку, Олега Сахона и Николая Миколенко.

Вместо них назначены:

- первым заместителем командующего Нацгвардии – Вадим Гладков,

- заместителями – Александр Белоус и Алексей Осипенко.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
назначениенацгвардиякадровые изменения

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 