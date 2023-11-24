Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией
24.11.2023, 22:05
Иллюстративное изображение (фото - Нацгвардия)
Президент Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.
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Президент уволил первого заместителя командующего Нацгвардией Владимира Кондратюка, а также заместителей Александра Набоку, Олега Сахона и Николая Миколенко.
Вместо них назначены:
- первым заместителем командующего Нацгвардии – Вадим Гладков,
- заместителями – Александр Белоус и Алексей Осипенко.
- 8 июля 2023 года Зеленский назначил новым командующим Нацгвардией героя Украины Александра Пивненко.
- 19 ноября вместо Татьяны Остащенко новым командующим Медицинскими силами ВСУ назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
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