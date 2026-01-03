Зеленський анонсував ротації безпекових керівників. Але Сирський залишається
У січні відбудуться масштабні ротації всіх керівників у сфері безпеки та оборони. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу з журналістами.
"Хтось з них був дуже довго. Є різні причини... Думаю, що всі будуть залишатися на різних позиціях, але, безумовно, будуть і заміни, і, безумовно, будуть ротації всіх. Я про це говорив", – сказав він.
Також він анонсував, що після перезавантаження оборонного сектору дійде черга й до Збройних Сил України. Водночас, за словами глави держави, наразі головнокомандувач Олександр Сирський залишається працювати на своїй посаді.
Глава держави також прокоментував чутки про ймовірне звільнення з посади керівника СБУ Василя Малюка. "Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які вирішив зробити", – сказав він.
Зеленський пояснив, що кадрові зміни, які він ініціював в уряді та інших інституціях, продиктовані необхідністю бути готовими до захисту у разі, якщо Росія заблокує дипломатичні зусилля.
"У нашої країни є два шляхи. Мирний дипломатичний шлях – номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну… Ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент, якщо Росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись", – сказав він.
Якщо доведеться продовжити боротьбу, знадобляться свіжі сили, сказав глава держави. "Тому я іду паралельним перезавантаженням всіх структур, на всяк випадок", – наголосив Зеленський.
- Раніше президент заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою кандидатури міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.
- 2 січня Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.
Коментарі (0)