Зеленський анонсував ротації безпекових керівників. Але Сирський залишається

Президент анонсував ротації всіх керівників у сфері безпеки та оборони. Каже, зміни продиктовані необхідністю бути готовими до захисту

Володимир Зеленський / Фото: ОП

У січні відбудуться масштабні ротації всіх керівників у сфері безпеки та оборони. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу з журналістами.

"Хтось з них був дуже довго. Є різні причини... Думаю, що всі будуть залишатися на різних позиціях, але, безумовно, будуть і заміни, і, безумовно, будуть ротації всіх. Я про це говорив", – сказав він.

Також він анонсував, що після перезавантаження оборонного сектору дійде черга й до Збройних Сил України. Водночас, за словами глави держави, наразі головнокомандувач Олександр Сирський залишається працювати на своїй посаді.

Глава держави також прокоментував чутки про ймовірне звільнення з посади керівника СБУ Василя Малюка. "Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які вирішив зробити", – сказав він.

Зеленський пояснив, що кадрові зміни, які він ініціював в уряді та інших інституціях, продиктовані необхідністю бути готовими до захисту у разі, якщо Росія заблокує дипломатичні зусилля.

"У нашої країни є два шляхи. Мирний дипломатичний шлях – номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну… Ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент, якщо Росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись", – сказав він.

Якщо доведеться продовжити боротьбу, знадобляться свіжі сили, сказав глава держави. "Тому я іду паралельним перезавантаженням всіх структур, на всяк випадок", – наголосив Зеленський.

Раніше президент заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою кандидатури міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

2 січня Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.