Зеленский анонсировал ротации руководителей по безопасности. Но Сырский остается

Президент анонсировал ротации всех руководителей в сфере безопасности и обороны. Говорит, изменения продиктованы необходимостью быть готовыми к защите

Владимир Зеленский / Фото: ОП

В январе состоятся масштабные ротации всех руководителей в сфере безопасности и обороны. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с журналистами.

"Кто-то из них был очень долго. Есть разные причины... Думаю, что все будут оставаться на разных позициях, но, безусловно, будут и замены, и, безусловно, будут ротации всех. Я об этом говорил", – сказал он.

Также он анонсировал, что после перезагрузки оборонного сектора дойдет очередь и до Вооруженных Сил Украины. При этом, по словам главы государства, сейчас главнокомандующий Александр Сырский остается работать на своей должности.

Глава государства также прокомментировал слухи о вероятном увольнении с должности руководителя СБУ Василия Малюка. "Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые решил сделать", – сказал он.

Зеленский пояснил, что кадровые изменения, которые он инициировал в правительстве и других институтах, продиктованы необходимостью быть готовыми к защите в случае, если Россия заблокирует дипломатические усилия.

"У нашей страны есть два пути. Мирный дипломатический путь – номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну... Мы очень близки к результату, но в какой-то момент, если Россия все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь – защищаться", – сказал он.

Если придется продолжить борьбу, понадобятся свежие силы, сказал глава государства. "Поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур, на всякий случай", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой кандидатуры министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.

2 января Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.