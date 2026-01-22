Зеленський дорікнув, що немає прогресу щодо трибуналу для РФ. ЄС виділив 10 млн євро

Каллас повідомила про виділення перших коштів на запуск нового спеціального механізму, щоб притягнути керівництво Росії до відповідальності

Кая Каллас (Фото EPA / ANDRE BORGES)

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що немає реального прогресу у створенні спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Згодом очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила про виділення перших 10 млн євро.

За словами Зеленського, попри велику кількість зустрічей Європа досі не досягнула навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою в її стінах.

"Чого не вистачило: часу чи політичної волі? Надто часто в Європі завжди є щось більш нагальне, ніж справедливість. Прямо зараз ми активно працюємо з партнерами щодо безпекових гарантій, і я вдячний за це. Але вони лише на період після закінчення війни", – додав він.

Пізніше Каллас повідомила про виділення 10 млн євро, які підуть на запуск нового спеціального механізму притягнення російського керівництва до відповідальності

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може", – написала вона.

У своєму повідомленні чиновниця не згадує Зеленського напряму, але воно з'явилось після його виступу.