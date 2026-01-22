Зеленский упрекнул, что нет прогресса по трибуналу для РФ. ЕС выделил 10 млн евро

Каллас сообщила о выделении первых средств на запуск нового специального механизма, чтобы привлечь руководство России к ответственности

Кая Каллас (Фото EPA / ANDRE BORGES)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что нет реального прогресса в создании специального трибунала за преступление агрессии России против Украины. Впоследствии руководитель европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о выделении первых 10 млн евро.

По словам Зеленского, несмотря на большое количество встреч Европа до сих пор не достигла даже этапа, чтобы было здание для трибунала с персоналом и реальной работой в его стенах.

"Чего не хватило: времени или политической воли? Слишком часто в Европе всегда есть что-то более насущное, чем справедливость. Прямо сейчас мы активно работаем с партнерами по безопасности гарантий, и я благодарен за это. Но они только на период после окончания войны", – добавил он.

Позже Каллас сообщила о выделении 10 млн евро, которые пойдут на запуск нового специального механизма привлечения российского руководства к ответственности.

"Лидеры России несут ответственность за эту войну, и они должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанности быть не может", – написала она.

В своем сообщении чиновница не упоминает Зеленского напрямую, но оно появилось после его выступления.