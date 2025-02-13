Зеленський хоче зробити бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил

Станом на сьогодні Голубцов обіймає посаду начальника авіації Командування Повітряних сил

Сергій Голубцов (Фото: АрміяInform)

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що доручив головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському обговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим можливість призначення того заступником командувача Повітряних сил.

Зеленський зазначив, що існує потреба у зміцненні української військової авіації, у зв'язку з чим потрібно провести кадрові перестановки.

"Доручив головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", – сказав глава держави.

У Повітряних силах Голубцова описують так: "Це фаховий військовий льотчик, який добре знає справу зсередини, саме він нині очолить командування авіації Повітряних сил, яке створено в межах чинної чисельності військовослужбовців управлінської ланки".

Станом на сьогодні Голубцов обіймає посаду начальника авіації Командування Повітряних сил.

6 лютого 2025 року Ілля Євлаш оголосив, що йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ.