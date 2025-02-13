Зеленский хочет видеть бригадного генерала Голубцова замкомандующего Воздушными силами

По состоянию на сегодняшний день Голубцов занимает должность начальника авиации Командования Воздушных сил

Сергей Голубцов (Фото: АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что поручил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому обсудить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым возможность назначения того заместителем командующего Воздушными силами.

Зеленский отметил, что существует необходимость укрепления украинской военной авиации, в связи с чем нужно провести кадровые перестановки.

"Поручил главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах, и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами", – сказал глава государства.

В Воздушных силах Голубцова описывают так: "Это профессиональный военный летчик, хорошо знающий дело изнутри, именно он сейчас возглавит командование авиации Воздушных сил, созданное в пределах действующей численности военнослужащих управленческого звена".

По состоянию на сегодняшний день Голубцов занимает должность начальника авиации Командования Воздушных сил.

6 февраля 2025 года Илья Евлаш объявил, что уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ.