Зеленський: Ніхто не змушує гинути заради руїн, але залишити схід України ми не можемо

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони не можуть просто залишити позиції на сході України, бо немає гарантій, що Росія зупиниться і не захоче окупувати ще більше. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television, додавши, що Україна нікого не змушує "помирати за руїни".

За його словами, Україна наразі стикається з "дуже складною" ситуацією в Покровську, але будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці.

"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас, найважливіше для нас – це наші солдати", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія прагне перемоги в Покровську, щоб переконати США у тому, що Україна повинна вивести війська з усієї Донецької та Луганської областей для припинення повномасштабної війни.

"Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне – ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не рухатимуться далі. Немає стримувального чинника", – сказав президент.

Проте він зазначив, що у російської армії немає "такої великої сили", тому вона зосереджена на атаках по енергетичній системі України. За словами Зеленського, Росія знає: щойно зникне енергетичний фактор, у неї не залишиться інших сильних факторів тиску.