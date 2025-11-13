Зеленский: Никто не заставляет гибнуть ради руин, но оставить восток Украины мы не можем

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Силы обороны не могут просто оставить позиции на востоке Украины, потому что нет гарантий, что Россия остановится и не захочет оккупировать еще больше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television, добавив, что Украина никого не заставляет "умирать за руины".

По его словам, Украина сейчас сталкивается с "очень сложной" ситуацией в Покровске, но любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте.

"Никто не заставляет их погибать ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас, самое важное для нас – это наши солдаты", – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия стремится к победе в Покровске, чтобы убедить США в том, что Украина должна вывести войска со всей Донецкой и Луганской областей для прекращения полномасштабной войны.

"Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное – никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, они не будут двигаться дальше. Нет сдерживающего фактора", – сказал президент.

Однако он отметил, что у российской армии нет "такой большой силы", поэтому она сосредоточена на атаках по энергетической системе Украины. По словам Зеленского, Россия знает: как только исчезнет энергетический фактор, у нее не останется других сильных факторов давления.