Зеленський окреслив основні завдання для українських дипломатів на 2025 рік

2025 рік має стати роком дипломатичної роботи, спрямованої на досягнення миру, зміцнення міжнародних зв'язків України, вступ до ЄС та НАТО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський окреслив головні цілі для української дипломатії на 2025 рік. Серед них посилення взаємодії з ключовими союзниками, подальша робота над євро- та північноатлантичною інтеграцією України, а також налагодження системної роботи щодо досягнення миру. Відповідну заяву глава держави зробив у День дипломата.

Головна мета на 2025 рік – домогтися справедливого миру для України, що є ключовим завданням для кожного українського дипломата, заявив Зеленський. За його словами, це вимагає активної роботи із захисту інтересів України та її громадян.

"Бути послом України, бути українським дипломатом, це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено вами для наближення миру, для захисту інтересів України, українців. Наступний рік буде ключовим з погляду саме цього завдання. Ми повинні зробити все, щоб 25-й рік став для України роком справедливого миру", – сказав він.

Дипломатам необхідно враховувати зміни в геополітиці, включно зі зміною адміністрації в США і виборами у ключових країнах, таких як Німеччина і Польща, зазначив Зеленський. Також слід брати до уваги зміни в регіонах, таких як Близький Схід і Латинська Америка.

"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат", – заявив президент.

Зеленський закликав дипломатів до посилення відносин з ключовими країнами. За його словами, необхідно просувати інтереси України у відносинах з Індією, Китаєм та іншими країнами Азії, розвивати партнерство з Японією і поглиблювати відносини з Кореєю.

Активна робота для вступу до Євросоюзу. Зеленський заявив, що Україна має докласти максимум зусиль для вступу до ЄС, активно працюючи на всіх рівнях ЄС, від вищих інституцій до громадських лідерів. Особливе значення має головування Польщі та Данії в ЄС у 2025 році.

Посилення роботи щодо НАТО. Дипломати мають працювати над формуванням громадської думки в країнах-членах НАТО на користь членства України. Необхідно показати, що Україна може дати альянсу і як це стабілізує глобальні відносини.

Зеленський наголосив, що має проводитися системна робота зі справедливості миру. Потрібно налагодити системну роботу з досягнення справедливого миру для України, так само як налагоджена робота з постачання зброї, сказав він.

Глава держави також підкреслив важливість санкційного тиску на РФ та посилення дипломатичного кадрового складу.

21 грудня 2024 року Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових. Напередодні він заявив, що погодив понад 30 нових призначень.

Низка українських ЗМІ, зокрема Суспільне, писали, що колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомляв, що колишнього міністра юстиції Дениса Малюську можуть відправити до Ради Європи "чи щось таке".