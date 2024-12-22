Зеленский наметил основные задачи для украинских дипломатов на 2025 год

2025 год должен стать годом дипломатической работы, направленной на достижение мира, укрепление международных связей Украины, вступление в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский обозначил главные цели для украинской дипломатии на 2025 год. Среди них усиление взаимодействия с ключевыми союзниками, дальнейшая работа над евро- и североатлантической интеграцией Украины, а также налаживание системной работы по достижению мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в День дипломата.

Главная цель на 2025 год – добиться справедливого мира для Украины, что является ключевой задачей для каждого украинского дипломата, заявил Зеленский. По его словам, это требует активной работы по защите интересов Украины и ее граждан.

"Быть послом Украины, быть украинским дипломатом, это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было сделано вами для приближения мира, для защиты интересов Украины, украинцев. Следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи. Мы должны сделать все, чтобы 25 год стал для Украины годом справедливого мира", – сказал он.

Дипломатам необходимо учитывать изменения в геополитике, включая смену администрации в США и выборы в ключевых странах, таких как Германия и Польша, отметил Зеленский. Также следует принимать во внимание изменения в регионах, таких как Ближний Восток и Латинская Америка.

"В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми, быть понятыми так, чтобы Украина имела необходимый результат", – заявил президент.

Зеленский призвал дипломатов к усилению отношений с ключевыми странами. По его словам, необходимо продвигать интересы Украины в отношениях с Индией, Китаем и другими странами Азии, развивать партнерство с Японией и углублять отношения с Кореей.

Активная работа для вступления в Евросоюз. Зеленский заявил, что Украина должна приложить максимум усилий для вступления в ЕС, активно работая на всех уровнях ЕС, от высших институтов до общественных лидеров. Особое значение имеет председательство Польши и Дании в ЕС в 2025 году.

Усиление работы по НАТО. Дипломаты должны работать над формированием общественного мнения в странах-членах НАТО в пользу членства Украины. Необходимо показать, что Украина может дать альянсу и как это стабилизирует глобальные отношения.

Зеленский отметил, что должна проводиться системная работа по справедливости мира. Нужно наладить системную работу по достижению справедливого мира для Украины, так же как налажена работа по поставкам оружия, сказал он.

Глава государства также подчеркнул важность санкционного давления на РФ и усиления дипломатического кадрового состава.

21 декабря 2024 года Зеленский подписал указы об увольнении ряда послов и назначении новых. Накануне он заявил, что согласовал более 30 новых назначений.

Ряд украинских СМИ, в частности, писали, что бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что бывшего министра юстиции Дениса Малюську могут отправить в Совет Европы или "что-нибудь такое".