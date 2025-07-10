Зеленський про відбудову України: Потрібний підхід у стилі плану Маршалла

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що для відновлення України потрібний підхід, аналогічний застосованому в американській програмі економічної допомоги європейським країнам після Другої світової війни (план Маршалла). Про це він заявив на відкритті Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі.

Зеленський нагадав, що план держсекретаря США Джорджа Маршалла 1948 року сприяв швидкому відновленню Європи.

"Подумайте, яку роль зіграв план Маршала у відбудові та трансформації Європи. Ось чому Європа тривалий час насолоджувалася миром та економічним зростанням. Зараз у нас є можливість запалити нову хвилю прогресу, нам потрібний підхід у стилі плану Маршала і ми повинні розвинути його разом", – звернувся він до учасників конференції.

Зеленський наголосив, що такий план сприятиме не лише відбудові України, а й економічному розвитку Європи.

"Відбудова України – це не лише про нашу країну, це про ваші країни, компанії та технології. Це може модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість", – сказав він.

Президент закликав розбудувати коаліцію країн для відновлення України.

"Нам треба розбудувати коаліцію для відбудови, нехай це буде моментом, коли ми започаткуємо її", – заявив Зеленський.

План Маршалла – програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, що була запропонована держсекретарем США Джорджем Маршаллом і почала діяти у 1948 році. Програма допомоги реалізовувалася протягом чотирьох років. Європа отримала від СШ близько $13 млрд ($123 млрд після інфляції) у вигляді технічної і економічної допомоги для підтримки відновлення економіки європейських країн. Протягом наступних двох десятиліть багато регіонів Західної Європи відчували небувале зростання та процвітання. План Маршалла був один із перших поштовхів до європейської інтеграції.