Зеленський про відбудову України: Потрібний підхід у стилі плану Маршалла
Президент Володимир Зеленський вважає, що для відновлення України потрібний підхід, аналогічний застосованому в американській програмі економічної допомоги європейським країнам після Другої світової війни (план Маршалла). Про це він заявив на відкритті Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі.
Зеленський нагадав, що план держсекретаря США Джорджа Маршалла 1948 року сприяв швидкому відновленню Європи.
"Подумайте, яку роль зіграв план Маршала у відбудові та трансформації Європи. Ось чому Європа тривалий час насолоджувалася миром та економічним зростанням. Зараз у нас є можливість запалити нову хвилю прогресу, нам потрібний підхід у стилі плану Маршала і ми повинні розвинути його разом", – звернувся він до учасників конференції.
Зеленський наголосив, що такий план сприятиме не лише відбудові України, а й економічному розвитку Європи.
"Відбудова України – це не лише про нашу країну, це про ваші країни, компанії та технології. Це може модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість", – сказав він.
Президент закликав розбудувати коаліцію країн для відновлення України.
"Нам треба розбудувати коаліцію для відбудови, нехай це буде моментом, коли ми започаткуємо її", – заявив Зеленський.
На Міжнародній конференції з питань відновлення Петр Павел представить комплексний план післявоєнного відновлення України з 11 пунктів, як президент Чехії вважає важливими для успіху відбудови України.