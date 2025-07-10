Зеленский о восстановлении Украины: Нужен подход в стиле плана Маршалла

Володимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что для восстановления Украины необходим подход, аналогичный тому, который был использован в американской программе экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны (план Маршалла). Об этом он заявил на открытии Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Зеленский напомнил, что план государственного секретаря США Джорджа Маршалла 1948 года способствовал быстрому восстановлению Европы.

"Подумайте, какую роль сыграл план Маршалла в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа так долго наслаждалась миром и экономическим ростом. Сейчас у нас есть возможность зажечь новую волну прогресса, нам нужен подход в стиле плана Маршалла, и мы должны разработать его вместе", – обратился он к участникам конференции.

Зеленский подчеркнул, что такой план будет способствовать не только восстановлению Украины, но и экономическому развитию Европы.

"Восстановление Украины – это не только о нашей стране, это о ваших странах, компаниях и технологиях. Это может модернизировать вашу инфраструктуру и промышленность", – сказал он.

Президент призвал к созданию коалиции стран для восстановления Украины.

"Нам нужно создать коалицию для восстановления, пусть это будет моментом, когда мы ее запустим", – заявил Зеленский.

План Маршалла — программа экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны, предложенная госсекретарем США Джорджем Маршаллом и начавшая действовать в 1948 году. Программа помощи реализовывалась в течение четырех лет. Европа получила от США около 13 миллиардов долларов (123 миллиарда долларов после инфляции) в виде технической и экономической помощи для поддержки восстановления экономики европейских стран. В течение следующих двух десятилетий многие регионы Западной Европы пережили беспрецедентный рост и процветание. План Маршалла был одним из первых толчков к европейской интеграции.