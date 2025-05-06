Зеленський провів Ставку. Доручив працювати над фінансуванням перехоплювачів дронів
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили фінансове забезпечення війська та анонсував нові пакети підтримки.
Він заслухав доповідь міністра фінансів і зазначив, що робота ведеться так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні військових.
Ще одна тема обговорення – захист неба, а саме збиття дронів, зокрема за допомогою інших БпЛА. Президент доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів.
"Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів... Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", – сказав Зеленський.
Також він зазначив, що привітав Фрідріха Мерца з обранням на пост канцлера Німеччини й ведеться підготовка до перших перемовин із ним.
"У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді", – сказав президент.
Окрім цього, за словами Зеленського, найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії. Готуються рішення, нові пакети підтримки, нові кроки тиску на Росію.
- 4 травня Зеленський зазначив, що Україна очікує на 3 мільйони снарядів від партнерів і хоче закінчити війну.
- Також президент повідомив, що Україна та Чехія хочуть створити школу для пілотів F-16.