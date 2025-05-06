Зеленський провів Ставку. Доручив працювати над фінансуванням перехоплювачів дронів

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/STRINGER)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили фінансове забезпечення війська та анонсував нові пакети підтримки.

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Він заслухав доповідь міністра фінансів і зазначив, що робота ведеться так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні військових.

Ще одна тема обговорення – захист неба, а саме збиття дронів, зокрема за допомогою інших БпЛА. Президент доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів.

"Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів... Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що привітав Фрідріха Мерца з обранням на пост канцлера Німеччини й ведеться підготовка до перших перемовин із ним.

"У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді", – сказав президент.

Окрім цього, за словами Зеленського, найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії. Готуються рішення, нові пакети підтримки, нові кроки тиску на Росію.