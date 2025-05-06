Зеленский провел Ставку. Поручил работать над финансированием перехватчиков дронов

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/STRINGER)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили финансовое обеспечение войск и анонсировали новые пакеты поддержки.

Он заслушал доклад Министра финансов и отметил, что работа ведется так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении военных.

Еще одна тема обсуждения – защита неба, а именно сбивание дронов, в частности с помощью других БпЛА. Президент поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков.

"Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность – дронами защищать свою страну от дронов... Мы будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии и ведется подготовка к первым переговорам с ним.

"У нас с ним есть вещи, которые смогут экономически усилить обе наши страны и дать больше безопасности на десятилетия. Ждем встречи. Я желаю успеха в должности", – сказал президент.

Кроме этого, по словам Зеленского, ближайшие недели должны быть очень активными для Украины в дипломатии. Готовятся решения, новые пакеты поддержки, новые шаги давления на Россию.