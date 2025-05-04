Украина ожидает 3 миллионов снарядов от партнеров, хотим закончить войну – Зеленский
Украина рассчитывает на 3 миллиона артиллерийских снарядов от партнеров, поскольку хочет закончить войну, сообщил президент Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.
Журналистка попросила главу государства прокомментировать последнее заявление диктатора Владимира Путина о том, что "примирение" между РФ и Украиной якобы неизбежно.
"По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстро, и все инструменты сегодня в руках прежде всего Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег", – заявил Зеленский.
По словам главы государства, задача номер один – сохранить союз между США и Европой, а еще одной приоритетной задачей является заставить РФ пойти на полное безусловное прекращение огня согласно предложению Штатов, на которое согласилась Украина.
"Я думаю, что будет влиять прочность союза Америки и Европы на принуждение [России], а также такие инициативы – их действительно [много]. Не только есть чешская инициатива: мы благодарны за нее, но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 млн артиллерийских снарядов, и не только Северная Корея будет им помогать, у нас есть союзники, которые помогают Украине", – рассказал президент.
Он подчеркнул, что такая военная помощь не означает, что "кто-то хочет долгой войны" – наоборот, Украина хочет ее закончить.
По поводу "примирения" со страной-агрессором, о котором говорил Путин, Зеленский так и не ответил.
На этой же конференции Зеленский сообщил, что в 2025 году Украина может получить 1,8 млн. боеприпасов по чешской инициативе.
Президент сообщил, что Украина и Чехия ведут переговоры о создании общей школы для обучения пилотов истребителей F-16.
- Зеленский сообщил, что Россия может совершить провокации на 9 мая, чтобы затем обвинить Украину.