Украина ожидает 3 миллионов снарядов от партнеров, хотим закончить войну – Зеленский

Президент отметил: такая военная помощь не означает, что "кто-то хочет долгой войны"

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Украина рассчитывает на 3 миллиона артиллерийских снарядов от партнеров, поскольку хочет закончить войну, сообщил президент Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.

Журналистка попросила главу государства прокомментировать последнее заявление диктатора Владимира Путина о том, что "примирение" между РФ и Украиной якобы неизбежно.

"По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстро, и все инструменты сегодня в руках прежде всего Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, задача номер один – сохранить союз между США и Европой, а еще одной приоритетной задачей является заставить РФ пойти на полное безусловное прекращение огня согласно предложению Штатов, на которое согласилась Украина.

"Я думаю, что будет влиять прочность союза Америки и Европы на принуждение [России], а также такие инициативы – их действительно [много]. Не только есть чешская инициатива: мы благодарны за нее, но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 млн артиллерийских снарядов, и не только Северная Корея будет им помогать, у нас есть союзники, которые помогают Украине", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что такая военная помощь не означает, что "кто-то хочет долгой войны" – наоборот, Украина хочет ее закончить.

По поводу "примирения" со страной-агрессором, о котором говорил Путин, Зеленский так и не ответил.