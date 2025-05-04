Україна очікує на 3 мільйони снарядів від партнерів, хочемо закінчити війну – Зеленський

Президент зауважив: така військова допомога не означає, що "хтось хоче довгої війни"

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Україна розраховує на 3 мільйони артилерійських снарядів від партнерів, оскільки хоче закінчити війну, повідомив президент Володимир Зеленський. Таку заяву він зробив на спільній пресконференції з головою Чехії Петром Павелом.

Журналістка попросила голову держави прокоментувати останню заяву диктатора Володимира Путіна про те, що "примирення" між РФ та Україною нібито є неминучим.

"На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться, як можна швидко, і всі інструменти сьогодні є в руках передусім Сполучених Штатів Америки й наших європейських колег", – заявив Зеленський.

За словами голови держави, завданням номер один є зберегти союз між США та Європою, а ще однією пріоритетною задачею є змусити РФ піти на повне безумовне припинення вогню згідно з пропозицією Штатів, на яку погодилась Україна.

"Я думаю, що буде впливати міцність союзу Америки і Європи на примус [Росії], а також такі ініціативи – їх дійсно [багато]. Не тільки є чеська ініціатива: ми вдячні за неї, але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на 3 млн артилерійських снарядів, і не тільки Північна Корея буде їм допомагати, у нас є союзники, які допомагають Україні", – розповів президент.

Він наголосив, що така військова допомога не означає, що "хтось хоче довгої війни" – навпаки, Україна хоче її закінчити.

Щодо "примирення" з країною-агресором, про яке казав Путін, Зеленський так і не відповів.