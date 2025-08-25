Зеленський: Росія намагається зірвати підготовку до зими – бʼє по енергетиці й видобутку газу

Глава держави зазначив, що у новому опалювальному сезоні виклики залишаються серйозними

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та видобутку природного газу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу", – сказав Зеленський.

Глава держави подякував за допомогу, яку Україна отримує від партнерів, зокрема від Норвегії.

"Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей і нормальні умови життя в наших містах, наших громадах", – зазначив він.

Президент нагадав, що минулої зими щонайменше мільйон українських сімей "були з теплом" завдяки співпраці України з Норвегією.

Зеленський водночас заявив, що й у новому опалювальному сезоні виклики залишаються серйозними.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", – сказав президент.