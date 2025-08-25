Зеленский: Россия пытается сорвать подготовку к зиме – бьет по энергетике и добыче газа
Россия пытается сорвать подготовку к зиме, нанося удары по энергетической инфраструктуре и добыче природного газа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме – наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа", – сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил за помощь, которую Украина получает от партнеров, в частности от Норвегии.
"Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизни людей и нормальные условия жизни в наших городах, наших общинах", – отметил он.
Президент напомнил, что прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей "были с теплом" благодаря сотрудничеству Украины с Норвегией.
Зеленский одновременно заявил, что и в новом отопительном сезоне вызовы остаются серьезными.
"В этом году вызовы также значительные. Уже есть решение Норвегии по поддержке наших закупок газа, очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии", – сказал президент.
- 8 августа оккупанты атаковали нефтебазу SOCAR в Одесской области, сообщало издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
- В ночь на 19 августа 2025 года россияне атаковали энергетические объекты в Полтавской области. Для ударов использовали крылатые ракеты и ударные дроны.
- В ночь на 18 августа Россия во второй раз атаковала нефтебазу азербайджанской компании SOCAR.
