Зеленский: Россия пытается сорвать подготовку к зиме – бьет по энергетике и добыче газа

Глава государства отметил, что в новом отопительном сезоне вызовы остаются серьезными

Россия пытается сорвать подготовку к зиме, нанося удары по энергетической инфраструктуре и добыче природного газа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме – наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил за помощь, которую Украина получает от партнеров, в частности от Норвегии.

"Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизни людей и нормальные условия жизни в наших городах, наших общинах", – отметил он.

Президент напомнил, что прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей "были с теплом" благодаря сотрудничеству Украины с Норвегией.

Зеленский одновременно заявил, что и в новом отопительном сезоне вызовы остаются серьезными.

"В этом году вызовы также значительные. Уже есть решение Норвегии по поддержке наших закупок газа, очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии", – сказал президент.