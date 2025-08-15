Зеленський: Сигналів про підготовку Москви до завершення війни немає
Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну проти України. Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram.
Глава держави повідомив, що отримав доповіді української розвідки та дипломатів про підготовку до зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом та його плани.
"Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", – заявив президент.
Зеленський додав, що про наміри Кремля свідчать також російські удари по українських містах, що тривають.
"У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", – написав президент.
За словами Зеленського, Росія атакувала п'ять прифронтових міст та регіонів.
"Суми – російський удар по Центральному ринку. Дніпропетровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари", – повідомив він.
Зеленський наголосив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну.
"Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", – написав він.
- 15 серпня заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер заявив, що метою Путіна залишається військова та політична капітуляція України.
Коментарі (0)