Зеленський: Сигналів про підготовку Москви до завершення війни немає

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну проти України. Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави повідомив, що отримав доповіді української розвідки та дипломатів про підготовку до зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом та його плани.

"Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", – заявив президент.

Зеленський додав, що про наміри Кремля свідчать також російські удари по українських містах, що тривають.

"У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", – написав президент.

За словами Зеленського, Росія атакувала п'ять прифронтових міст та регіонів.

"Суми – російський удар по Центральному ринку. Дніпропетровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну.

"Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", – написав він.