Зеленский: Сигналов о подготовке Москвы к завершению войны нет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать войну против Украины. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства сообщил, что получил доклады от украинской разведки и дипломатов о подготовке к встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом и его планах.

"Война продолжается. Она продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы к завершению этой войны", – заявил президент.

Зеленский добавил, что о намерениях Кремля также свидетельствуют продолжающиеся российские обстрелы украинских городов.

"В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит", – написал президент.

По словам Зеленского, Россия атаковала пять прифронтовых городов и регионов.

"Сумы – российский удар по Центральному рынку. Днепропетровская область – удары по городам и предприятиям. Запорожская, Херсонская, Донецкая области – целенаправленные российские удары", – сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну.

"Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет зависеть от этого – россияне обращают внимание на американскую силу. Именно на силу", – написал он.