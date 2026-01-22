Зеленський у Давосі натякнув на "потиличник" для Орбана. Той заявив про "ретельно підібрані образи"

Віктор Орбан та Володимир Зеленський під час зустрічі у липні 2024 року (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі натякнув на те, що проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має отримати протидію за його політику.

"Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. Вони діють вільно, навіть діють всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на гроші Європи й в той [же] час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно у Москві – це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви", – заявив Зеленський

Згодом Орбан опублікував допис у соцмережі X, у якому, зокрема, звинуватив президента України, що він нібито "не може або не хоче" закінчити російську війну.

Угорський прем'єр повторив, що його країна не може підтримати військові зусилля Києва.

"Український народ, звичайно – попри Ваші ретельно підібрані образи – все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати Вашій країні електроенергію та пальне (йдеться про імпорт до України, а не про безоплатну допомогу. – Ред.), а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України", – написав Орбан.

Він додав, що "життя саме вирішить решту і кожен отримає те, на що заслуговує".