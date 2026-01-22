Зеленский намекнул на "подзатыльник" для Орбана. Тот заявил о "тщательно подобранных оскорблениях"

Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в июле 2024 года (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе намекнул на то, что пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен получить противодействие за его политику.

"Мы все видим, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. Они действуют свободно, даже действуют внутри Европы. Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника. И если он чувствует себя комфортно в Москве – это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы", – заявил Зеленский

Впоследствии Орбан опубликовал сообщение в соцсети X, в котором, в частности, обвинил президента Украины в том, что он якобы "не может или не хочет" закончить российскую войну.

Венгерский премьер повторил, что его страна не может поддержать военные усилия Киева.

"Украинский народ, конечно – несмотря на Ваши тщательно подобранные оскорбления – все еще может рассчитывать на то, что мы продолжим поставлять Вашей стране электроэнергию и топливо (речь идет об импорте в Украину, а не о безвозмездной помощи. – Ред.), а также продолжим поддерживать беженцев, прибывающих из Украины", – написал Орбан.

Он добавил, что "жизнь сама решит остальное, и каждый получит то, чего заслуживает".