"Одна личность думает о себе, а страдают две нации". Зеленский ответил про Орбана и ЕС

Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве в июле 2024 года (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что вступление в Европейский Союз является частью гарантий безопасности для Украины, но использует этот вопрос в выборах, что вредит нациям обеих стран. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

У главы государства спросили, есть ли ощущение, что руководители стран ЕС воспринимают членство Украины как составляющую гарантий безопасности, и уточнили, влияет ли это и идентичный взгляд президента США Дональда Трампа на антиукраинскую позицию Орбана.

"Мы считаем членство Украины составляющей гарантий безопасности. Лидеры ЕС считают, что это очень сильные гарантии безопасности для Украины. Это правда. Мне об этом говорит и Урсула [глава Европейской комиссии фон дер Ляйен], и Антониу [руководитель Европейского совета Кошту], много лидеров", – ответил Зеленский.

Он заявил, что венгерский премьер "четко понимает", что вступление в ЕС – часть гарантий безопасности для Украины, однако для него это – вопрос избирательной гонки.

Президент считает, что Орбан "прежде всего думает о себе".

"Так одна личность думает о себе, а страдает целая нация. Хотя я бы сказал, как минимум две, потому что из-за этого не крепнет дружба между Украиной и Венгрией, между украинцами и венграми. Но все пройдет, и это также пройдет, безусловно, все будет нормально, и наш путь никто не может остановить, потому что есть у украинцев решение – движемся вперед", – подчеркнул руководитель Украины.

Президент отметил, что Трамп также считает вступление Украины в ЕС одной из составляющих гарантий безопасности, которая "очень важна".

"Я не знаю насколько он [президент США] думает, что это так сильно будет гарантировать нам безопасность, но он знает как для меня это важно. Он знает, что для меня это экономическая стабильность и энергетическая стабильность. Хотя в принципе и экономика, и финансы, и энергетика сегодня – это часть гарантий безопасности", – подытожил глава государства.