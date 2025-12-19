Сикорский "вручил" Орбану орден Ленина после слов о предотвращении войны между РФ и Европой
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявления премьера Венгрии Виктора Орбана о якобы "предотвращении немедленной угрозы войны". Сообщения соответствующего содержания обнародованы в социальной сети X.
Утром венгерский премьер прокомментировал результаты заседания Европейского совета 18 декабря.
"Нам удалось предотвратить немедленную угрозу войне. Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские активы", – написал Орбан.
Он добавил, что этот план якобы втянул бы Европу в войну и наложил бы на Венгрию финансовое бремя.
"В то же время 24 государства-члена решили предоставить Украине военный кредит на следующие два года. Если Украина не сможет вернуть кредит, эти европейские страны должны будут покрыть его выплаты", – добавил Орбан.
Он констатировал, что Венгрия, Словакия и Чехия решили не присоединяться к этому процессу.
"Плохая новость заключается в том, что подготовка к войне в Брюсселе явно продолжается. Венгрия остается голосом мира в Европе и не позволит использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования Украины. Только правительство патриотов может гарантировать мир и обеспечить, чтобы венгерские средства не направлялись в Украину", – отметил венгерский премьер.
Глава МИД Польши с иронией отреагировал на циничные заявления Орбана. В ответ Сикорский написал: "Поздравляю", добавив фотографию ордена Ленина.
Congratulations. pic.twitter.com/Dh4hrlI6h3— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025
- 16 декабря спикер МИД Польши отреагировал на заявление пресс-секретаря МИД России Захаровой, которая увидела заслугу Ленина в существовании страны. Он считает показательным то, что российский МИД, стремящийся защитить Орбана, снова прибегает к фальсификации истории.
- Сикорский в ответе Захаровой сравнил Ленина с российским диктатором Путиным.
Комментарии (0)