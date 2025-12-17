Радослав Сикорский (Фото: Max Slovencik/EPA)

Поляки так же должны благодарить советского диктатора Владимира Ленина за создание Польши, как украинцы российского диктатора Владимира Путина, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое мнение он высказал в социальной сети X, комментируя заявление спикера МИД России Марии Захаровой.

"Я объясняю российским пропагандистам, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Потому что однажды он брился в Поронине, когда мимо проходила школьная экскурсия. Он мог бы перерезать детям горло бритвой, но этого не сделал", – написал Сикорский.

Он саркастически добавил, что Путин "также является благодетелем Украины".

Сикорский пошутил, что диктатор РФ мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но еще ни одной не сбросил.

"Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет ожесточенной", – резюмировал он.

15 декабря Захарова, комментируя публичные споры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой МИД Польши, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и близко".

Она добавила, что "большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".

"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.

16 декабря спикер МИД Польши, комментируя скандальное заявление Захаровой, обвинил ее в фальсификации истории.