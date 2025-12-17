Радослав Сікорський (Фото: Max Slovencik/EPA)

Поляки так само повинні дякувати радянському диктатору Володимиру Леніну за створення Польщі, як українці російському диктатору Володимиру Путіну, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таку думку він висловив у соціальній мережі X, коментуючи заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової.

"Я пояснюю російським пропагандистам, що Ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Бо одного разу він голився в Пороніні, коли повз проходила шкільна екскурсія. Він міг би перерізати дітям горло бритвою, але цього не зробив", – написав Сікорський.

Він саркастично додав, що Путін "також є благодійником України".

Сікорський пожартував, що диктатор РФ міг би скинути атомну бомбу на Київ, але ще жодної не скинув.

"Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", – резюмував він.

15 грудня Захарова, коментуючи публічні суперечки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з главою МЗС Польщі, написала: "Забув Сікорський, що якби не Ленін, ніякої Польщі не було б і близько".

Вона додала, що "більшовики дали полякам саме те, що обіцяли – незалежну державу".

"Тож Ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені Володимира Ілліча Леніна". Про це Варшаві точно не варто забувати", – заявила посадовиця держави-агресора.

16 грудня речник МЗС Польщі, коментуючи скандальну заяву Захарової, звинуватив її у фальсифікації історії.