Варшава відповіла на заяву Захарової про те, що Польща завдячує Леніну своєю незалежністю
У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка побачила заслугу радянського диктатора Володимира Леніна в існуванні країни. На слова російської посадовиці в соціальній мережі X відреагував речник МЗС Польщі Мацей Вевьор.
Він вважає показовим те, що російське МЗС, яке прагне захистити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, знову вдається до фальсифікації історії.
"Якби Польща завдячувала своєю незалежністю Леніну, польсько-радянська війна 1920 року мала б бути російською гуманітарною операцією, або, за цією логікою, "спеціальною воєнною операцією", – написав Вевьор.
Речник МЗС Польщі додав, що у реальному світі саме Польща зупинила більшовицьку експансію.
"Польська незалежність не була подарунком Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була "визволенням". Цей урок історії показує вільний вибір Польщі: наше місце у НАТО", – резюмував він.
15 грудня Захарова, коментуючи публічні суперечки Орбана з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, написала: "Забув Сікорський, що якби не Ленін, ніякої Польщі не було б і близько".
Вона додала, що "більшовики дали полякам саме те, що обіцяли – незалежну державу".
"Тож Ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені Володимира Ілліча Леніна". Про це Варшаві точно не варто забувати", – заявила посадовиця держави-агресора.
- У листопаді 2024 року повідомлялося, що у фінському місті Тампере назавжди закрили музей Леніна. Він працював майже 80 років.
Коментарі (0)