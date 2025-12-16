Варшава відповіла на заяву Захарової про те, що Польща завдячує Леніну своєю незалежністю
У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка побачила заслугу радянського диктатора Володимира Леніна в існуванні країни. На слова російської посадовиці в соціальній мережі X відреагував речник МЗС Польщі Мацей Вевьор.

Він вважає показовим те, що російське МЗС, яке прагне захистити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, знову вдається до фальсифікації історії.

"Якби Польща завдячувала своєю незалежністю Леніну, польсько-радянська війна 1920 року мала б бути російською гуманітарною операцією, або, за цією логікою, "спеціальною воєнною операцією", – написав Вевьор.

Речник МЗС Польщі додав, що у реальному світі саме Польща зупинила більшовицьку експансію.

"Польська незалежність не була подарунком Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була "визволенням". Цей урок історії показує вільний вибір Польщі: наше місце у НАТО", – резюмував він.

15 грудня Захарова, коментуючи публічні суперечки Орбана з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, написала: "Забув Сікорський, що якби не Ленін, ніякої Польщі не було б і близько".

Вона додала, що "більшовики дали полякам саме те, що обіцяли – незалежну державу".

"Тож Ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені Володимира Ілліча Леніна". Про це Варшаві точно не варто забувати", – заявила посадовиця держави-агресора.

  • У листопаді 2024 року повідомлялося, що у фінському місті Тампере назавжди закрили музей Леніна. Він працював майже 80 років.
