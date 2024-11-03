Російська пропаганда заявляла, що рішення про закриття установи ухвалили у столиці США Вашингтоні

Фото: Juha Kokkala / Yle

У фінському місті Тампере назавжди закрили музей радянського диктатора Володимира Леніна, повідомив національний мовник Yle.

Цей заклад у 1946 році заснувало Товариство "Фінляндія-СРСР" – розташування обрали тому, що майбутні радянські керманичі Ленін та Йосип Сталін вперше зустрілися у цій будівлі у Тампере у 1905 році.

Проте тепер музей більше не хоче мати ім'я Леніна, оскільки це "призводить до непорозумінь", зазначає ЗМІ.

"Сама назва викликає у людей безліч асоціацій", – пояснив директор музею Калле Калліо.

Закриття анонсували ще навесні – і про це повідомляли Європейські ЗМІ, а також тема зацікавила російських пропагандистів, зокрема один із головних телеканалів агресора "Россия-1" хотів робити сюжет про це.

Проте директор музею відмовився від контакту з росіянами: "Я відповів, що, на жаль, зараз не можу, і сподіваюся на розуміння".

За його словами, ситуацію з закриттям можна "легко перетворити на гібридну дію", оскільки навіть коректне інтерв'ю можна нарізати так, що воно дасть неправильне уявлення.

"Ми не хочемо бути частиною пропагандистських воєн чи політики влади. Ми хочемо займатися звичайною, безпечною музейною діяльністю", – додав Калліо.

Він зауважив: на ресурсах РФ стверджували, що нібито рішення про закриття музею ухвалили у столиці США Вашингтоні, хоча насправді його ухвалили у самому Темпере.