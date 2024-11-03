Российская пропаганда заявляла, что решение о закрытии учреждения приняли в столице США в Вашингтоне

Фото: Juha Kokkala / Yle

В финском городе Тампере навсегда закрыли музей советского диктатора Владимира Ленина, сообщил национальный вещатель Yle.

Это заведение в 1946 году основало Общество "Финляндия-СССР" – расположение выбрали потому, что будущие советские вожди Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в этом здании в Тампере в 1905 году.

Однако теперь музей больше не хочет носить имя Ленина, поскольку это "приводит к недоразумениям", отмечает СМИ.

"Само название вызывает у людей множество ассоциаций", – объяснил директор музея Калле Каллио.

Закрытие анонсировали еще весной – и об этом сообщали Европейские СМИ, а также тема заинтересовала российских пропагандистов, в частности один из главных телеканалов агрессора Россия-1 хотел делать сюжет об этом.

Однако директор музея отказался от контакта с россиянами: "Я ответил, что, к сожалению, сейчас не могу и надеюсь на понимание".

По его словам, ситуацию с закрытием можно "легко превратить в гибридное действие", поскольку даже корректное интервью можно нарезать так, что оно даст неправильное представление.

"Мы не хотим быть частью пропагандистских войн или политики власти. Мы хотим заниматься обычной, безопасной музейной деятельностью", – добавил Каллио.

Он отметил: на ресурсах РФ утверждали, что якобы решение о закрытии музея было принято в столице США в Вашингтоне, хотя на самом деле его приняли в самом Темпере.