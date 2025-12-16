Мария Захарова (Фото: ресурс оккупантов)

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на заявление спикера МИД России Марии Захаровой, которая увидела заслугу советского диктатора Владимира Ленина в существовании страны. На слова российского чиновника в социальной сети X отреагировал спикер МИД Польши Мацей Вевьор.

Он считает показательным то, что российский МИД, который стремится защитить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, снова прибегает к фальсификации истории.

"Если бы Польша была обязана своей независимостью Ленину, польско-советская война 1920 года должна была бы быть российской гуманитарной операцией, или, по этой логике, "специальной военной операцией", – написал Вевьор.

Спикер МИД Польши добавил, что в реальном мире именно Польша остановила большевистскую экспансию.

"Польская независимость не была подарком Ленина, так же как советское присутствие в Центральной Европе не было "освобождением". Этот урок истории показывает свободный выбор Польши: наше место в НАТО", – резюмировал он.

15 декабря Захарова, комментируя публичные споры Орбана с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и близко".

Она добавила, что "большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".

"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.