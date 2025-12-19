Сікорський "вручив" Орбану орден Леніна після заяви про відвернення війни між РФ та Європою

Угорський прем'єр заявив, що Угорщина нібито залишається голосом миру в Європі

Радослав Сікорський (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана про нібито "відвернення негайної загрози війни". Дописи відповідного змісту оприлюднені в соціальній мережі X.

Вранці угорський прем’єр прокоментував результати засідання Європейської ради 18 грудня.

"Нам вдалося запобігти негайній загрозі війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи", – написав Орбан.

Він додав, що цей план нібито втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансовий тягар.

"Водночас 24 держави-члени вирішили надати Україні військовий кредит на наступні два роки. Якщо Україна не зможе повернути кредит, ці європейські країни повинні будуть покрити його виплати", – додав Орбан.

Він констатував, що Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не доєднуватися до цього процесу.

"Погана новина полягає в тому, що підготовка до війни у Брюсселі явно продовжується. Угорщина залишається голосом миру в Європі та не дозволить використати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир та забезпечити, щоб угорські кошти не прямували до України", – зазначив угорський прем’єр.

Глава МЗС Польщі з іронією відреагував на цинічні заяви Орбана. У відповідь Сікорський написав: "Вітаю", додавши фотографію ордена Леніна.

16 грудня речник МЗС Польщі відреагував на заяву речниці МЗС Росії Захарової, яка побачила заслугу Леніна в існуванні країни. Він вважає показовим те, що російське МЗС, яке прагне захистити Орбана, знову вдається до фальсифікації історії.

Сікорський у відповіді Захаровій порівняв Леніна з російським диктатором Путіним.