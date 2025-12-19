Сікорський "вручив" Орбану орден Леніна після заяви про відвернення війни між РФ та Європою
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана про нібито "відвернення негайної загрози війни". Дописи відповідного змісту оприлюднені в соціальній мережі X.
Вранці угорський прем’єр прокоментував результати засідання Європейської ради 18 грудня.
"Нам вдалося запобігти негайній загрозі війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи", – написав Орбан.
Він додав, що цей план нібито втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансовий тягар.
"Водночас 24 держави-члени вирішили надати Україні військовий кредит на наступні два роки. Якщо Україна не зможе повернути кредит, ці європейські країни повинні будуть покрити його виплати", – додав Орбан.
Він констатував, що Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не доєднуватися до цього процесу.
"Погана новина полягає в тому, що підготовка до війни у Брюсселі явно продовжується. Угорщина залишається голосом миру в Європі та не дозволить використати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир та забезпечити, щоб угорські кошти не прямували до України", – зазначив угорський прем’єр.
Глава МЗС Польщі з іронією відреагував на цинічні заяви Орбана. У відповідь Сікорський написав: "Вітаю", додавши фотографію ордена Леніна.
Congratulations. pic.twitter.com/Dh4hrlI6h3— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025
- 16 грудня речник МЗС Польщі відреагував на заяву речниці МЗС Росії Захарової, яка побачила заслугу Леніна в існуванні країни. Він вважає показовим те, що російське МЗС, яке прагне захистити Орбана, знову вдається до фальсифікації історії.
- Сікорський у відповіді Захаровій порівняв Леніна з російським диктатором Путіним.
Коментарі (0)