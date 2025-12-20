Орбан заявил, что в войне РФ против Украины "непонятно", кто на кого напал. Киев напомнил историю

Виктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне РФ против Украины якобы "не совсем понятно, кто на кого напал". В ответ министр иностранных дел Андрей Сибига сравнил это с участием Будапешта во Второй мировой войне на стороне Нацистской Германии.

Свое заявление Орбан сделал, комментируя вопрос кредита для Украины за счет замороженных активов РФ. Политик назвал обманом мнение западных стран, что войну можно вести, не тратя никаких средств, и что после ее окончания расходы будут компенсированы россиянами в виде репарации.

Читайте также Кредит вместо справедливости: что на самом деле означают 90 млрд евро от ЕС

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, как это морально правильно, что маленькая страна, на которую напали, конечно, не такая уж и маленькая, и не совсем понятно, кто на кого напал, в любом случае, мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов они заплатят", – передает его слова медиа HVG.

В ответ Сибига сыронизировал, что вопрос того, кто на кого напал в этой войне, так же "непонятен", как это было для руководства Венгрии в 1939-м.

В том году с нападения нацистской Германии на Польшу началась II Мировая война. Во время нее Венгрия была союзником Третьего Рейха.

"Перестаньте нас оскорблять! Мы не позволим вам втянуть нас в вашу войну!", – написал впоследствии руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто, реагируя на сообщение Сибиги.

Также Сийярто снова поспекулировал на теме импорта газа и электричества в Украину через Венгрию.