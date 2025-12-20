Орбан заявив, що в війні РФ проти України "незрозуміло", хто на кого напав. У Києві нагадали історію

Віктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у війні РФ проти України нібито "не зовсім зрозуміло, хто на кого напав". У відповідь міністр закордонних справ Андрій Сибіга порівняв це з участю Будапешта у Другій світовій війні на боці Нацистської Німеччини.

Свою заяву Орбан зробив, коментуючи питання кредиту для України коштом заморожених активів РФ. Політик назвав обманом думку західних країн, що війну можна вести, не витрачаючи жодних коштів, і що після її закінчення витрати будуть компенсовані росіянами у вигляді репарації.

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, як це морально правильно, що маленька країна, на яку напали, звичайно, не така вже й маленька, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, у будь-якому разі, ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але врешті-решт вони заплатять", – передає його слова медіа HVG.

У відповідь Сибіга зіронізував, що питання того, хто на кого напав у цій війні, так само "незрозуміло", як це було для керівництва Угорщини у 1939-му.

Того року з нападу нацистської Німеччини на Польщу розпочалась II Світова війна. Під час неї Угорщина була союзником Третього Рейху.

"Перестаньте нас ображати! Ми не дозволимо вам втягнути нас у вашу війну!", – написав згодом керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто, реагуючи на допис Сибіги.

Також Сіярто знову поспекулював на темі імпорту газу та електрики до України через Угорщину.